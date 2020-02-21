Королева Испании очаровала сеть цветочным платьем: фото

Цветочные платья стремительно заполонили все прилавки брендов, поэтому многие модницы пополнили свой гардероб таким нарядом. Не обошла вниманием стильные новинки и королева Испании Летиция.

В пятницу, 21 февраля, Ее Величество пожаловала в одну из королевских резиденций – дворец Заруела, в Мадриде. Именно там Летиция приняла участие в запланированных обсуждениях социальных вопросов.

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Для этого выхода очаровательная королева подобрала стильное цветочное платье с ярким принтом. Наряд имел пояс, поэтому все участники мероприятия могли увидеть стройную фигуру Летиции. Классический образ королева решила дополнить любимыми туфлями-лодочками, которые добавили ее облику элегантность.



Королева Летиция в Мадриде / Getty Images



Эффектный выход королевы Летиции / Getty Images

В то же время Андре Тан советует модницам отходить от привычного сочетания легкого летнего платья и обуви на каблуках. Зимой дизайнер рекомендует дополнить свой образ объемным теплым свитером, водолазкой или кардиганом.

"Одеваем летнее платье с длинным кардиганом! Сочетание романтичности и грубости создаст необходимый контраст в образе, который подчеркнет изящество фигуры! А легкое платье с объемным свитером – идеальный тандем! Нежное, уютное и теплое сочетание! В качестве обуви выберите туфли, ботфорты и даже угги! И завершите образ шубой или пуховиком", – посоветовал Андре Тан.



Как носить платье зимой / Пресс-служба