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Королева Испании очаровала сеть цветочным платьем: фото

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Королева Летиция в Мадриде / www.gettyimages.com

Цветочные платья стремительно заполонили все прилавки брендов, поэтому многие модницы пополнили свой гардероб таким нарядом. Не обошла вниманием стильные новинки и королева Испании Летиция.

В пятницу, 21 февраля, Ее Величество пожаловала в одну из королевских резиденций – дворец Заруела, в Мадриде. Именно там Летиция приняла участие в запланированных обсуждениях социальных вопросов.

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Для этого выхода очаровательная королева подобрала стильное цветочное платье с ярким принтом. Наряд имел пояс, поэтому все участники мероприятия могли увидеть стройную фигуру Летиции. Классический образ королева решила дополнить любимыми туфлями-лодочками, которые добавили ее облику элегантность.

Королева Летиція в Мадриді
Королева Летиция в Мадриде / Getty Images

Ефектний вихід королеви Летиції
Эффектный выход королевы Летиции / Getty Images

В то же время Андре Тан советует модницам отходить от привычного сочетания легкого летнего платья и обуви на каблуках. Зимой дизайнер рекомендует дополнить свой образ объемным теплым свитером, водолазкой или кардиганом.

"Одеваем летнее платье с длинным кардиганом! Сочетание романтичности и грубости создаст необходимый контраст в образе, который подчеркнет изящество фигуры! А легкое платье с объемным свитером – идеальный тандем! Нежное, уютное и теплое сочетание! В качестве обуви выберите туфли, ботфорты и даже угги! И завершите образ шубой или пуховиком", – посоветовал Андре Тан.

Як носити сукню взимку
Как носить платье зимой / Пресс-служба

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль и мода Летиция, королева Испании
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