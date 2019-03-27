Королева Испании оголила плечи в роскошном платье: фото

Королева Летиция за времена правления Филиппа VI стала своеобразным эталоном женственности и утонченности. Даже бюджетные образы она с легкостью превращает в фееричные. На днях Ее Величество ошеломила общественность довольно пикантным платьем на официальном мероприятии.

Королевская чета Испании отправилась в очередную международную поездку. На этот раз король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция отправились в Аргентину, где уже успели принять участие в запланированных торжественных мероприятиях. В частности, 26 марта в отеле Four Seasons состоялся официальный прием, который организовала первая леди страны Хулиана Авада.

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Для такого особенного вечера Ее Величество решила немного нарушить королевские правила и выбрать роскошное платье с обнаженными плечами. Одеяние было насыщенного вишневого цвета, что выглядело очень эффектно. Роскошный образ королева Летиция дополнила туфлями-лодочками, маленьким клатчем, элегантной прической и бриллиантовыми украшениями.

В то же время первая леди Аргентины встретила гостей в стильном мини-платье. Блестящее одеяние переливалось от вспышек фотокамер и выглядело в стиле золотого Голливуда. Изысканный look она дополнила туфлями на каблуке и лаконичным макияжем.



Королевская семья Испании в Аргентине / Instagram / @juliana.awada



Королева Летиция с первой леди Аргентины / Getty Images