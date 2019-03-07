Королева Испании ошеломила стильным нарядом на церемонии вручения премий: фото

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Королева Летиция на церемонии вручения премий
Королева Летиция на церемонии вручения премий / www.gettyimages.com

Испанская королева Летиция умеет поражать общественность яркими публичными выходами. На днях она стала приглашенной гостьей на церемонии вручения премий в городе Касерес, где воссияла в трендовом штанном костюме.

Представители королевских семей – желанные гости на всех торжественных мероприятиях. Особенно, если событие происходит в родной для монархов стране.

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Так, испанская королева Летиция не пропускает возможности покрасоваться на очередном светском приеме. 6 марта жена короля Филиппа VI приняла участие в ежегодной церемонии вручения премий Фонда принцессы Жиронской.

Для публичного выхода королева Летиция решила не примерять роскошное платье, предпочтя трендовый и стильный костюм красного цвета. Наряд от Roberto Torretta состоял из широких брюк, пиджака и блузки. Туфли-лодочки от Varela и маленький клатч завершили эффектный look королевы Испании.

Королева Іспанії Летиція
Королева Испании Летиция / Getty Images

Стильний вихід королеви Летиції

Стильный выход королевы Летиции / Getty Images

Отметим, что премия Фонда принцессы Жиронской ежегодно вручается молодым специалистам в различных областях, в частности, научно-исследовательской, технической, инновационной и культурной. Обладатели престижной награды своей работой помогают изменить общество к лучшему.

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Теги: Королівська сім'я LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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