Королева Испании ошеломила стильным нарядом на церемонии вручения премий: фото

Испанская королева Летиция умеет поражать общественность яркими публичными выходами. На днях она стала приглашенной гостьей на церемонии вручения премий в городе Касерес, где воссияла в трендовом штанном костюме.

Представители королевских семей – желанные гости на всех торжественных мероприятиях. Особенно, если событие происходит в родной для монархов стране.

Читайте также: Платье в трендовую клетку: королева Летиция очаровала стильным образом

Так, испанская королева Летиция не пропускает возможности покрасоваться на очередном светском приеме. 6 марта жена короля Филиппа VI приняла участие в ежегодной церемонии вручения премий Фонда принцессы Жиронской.

Для публичного выхода королева Летиция решила не примерять роскошное платье, предпочтя трендовый и стильный костюм красного цвета. Наряд от Roberto Torretta состоял из широких брюк, пиджака и блузки. Туфли-лодочки от Varela и маленький клатч завершили эффектный look королевы Испании.



Королева Испании Летиция / Getty Images

Стильный выход королевы Летиции / Getty Images

Отметим, что премия Фонда принцессы Жиронской ежегодно вручается молодым специалистам в различных областях, в частности, научно-исследовательской, технической, инновационной и культурной. Обладатели престижной награды своей работой помогают изменить общество к лучшему.