Королева Испании отправилась в официальную поездку в Женеву: эффектные фото

Испанская королева Летиция каждый раз поражает общественность яркими выходами. Поездка Ее Величества с официальным визитом в Женеву не стала исключением.

В среду, 22 мая, король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция празднуют годовщину своей роскошной свадьбы. Однако вместо организации шумного праздника Ее Величество приняла участие в запланированном официальном мероприятии.

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В канун знаковой даты Летиция засветилась на презентации "Глобальной платформы по энергетике и здоровью", которая прошла в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Поездка сопровождалась рядом официальных встреч. В частности, королева Летиция пообщалась с Сюзанной Якоб – директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Копенгагене. Одни из влиятельных женщин мира обсудили социальные вопросы и проблемы медицины.

Королева Летиция тщательно подготовилась к международной поездке. На презентацию она пришла в классическом сером платье и черном удлиненном пиджаке. К такому классическому наряду знаменитая испанка подобрала туфли на каблуках и лаконичные украшения.



Королева Летиция в Женеве / Getty Images



Королева Испании на официальном мероприятии / Getty Images

Вероятно, королева Летиция отправилась в Женеву всего на день, ведь в сети она нежно поздравила своего мужа с 15 годовщиной их свадьбы. Кроме этого, знаменитая испанка показала общественности архивные фото с церемонии, которые тронули сторонников королевской семьи.