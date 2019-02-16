Королева Испании подчеркнула фигуру элегантным платьем: волшебные фото

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Королева Летиция в Марокко
Королева Летиция в Марокко / www.gettyimages.com

Королевская семья Испании – Филипп VI и его очаровательная жена Летиция – отправились в официальную поездку в Марокко. В последний день путешествия монархи посетили торжественный ужин, где предстали перед журналистами в потрясающих нарядах.

Анонсированное путешествие испанских монархов в Марокко, которое длилось всего 2 дня, завершилось. Король Филипп VI и его жена Летиция приняли участие в ряде официальных мероприятий, а в завершение своего тура пришли на торжественный ужин, организованный в посольстве Испании.

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На мероприятии немалое внимание журналистов было приковано к Ее Величеству. Королева Летиция пришла в посольство в роскошном бордовом платье с бархатными рукавами и блестящей вышивкой. К элегантному наряду знаменитая испанка подобрала клатч и туфли на каблуках. Едва заметный макияж и идеальная укладка волос завершили ее образ для торжества.

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

В то же время король Филипп VI засветился перед камерами в классическом костюме с белой рубашкой и голубым галстуком. Испанский монарх охотно пообщался с дипломатами и с улыбкой позировал для журналистов.

Король та королева Іспанії
Король и королева Испании / Getty Images

Король Іспанії виголосив промову у Марокко
Король Испании произнес речь в Марокко​ / Getty Images

Королівське подружжя Іспанії

Королевская чета Испании / Getty Images

Сразу после ужина королевская чета вернулась в Мадрид. В Испании король Филипп VI и королева Летиция поблагодарили власти Марокко за теплый прием и решения важных вопросов.

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Марокко
Источник: 24 Канал
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