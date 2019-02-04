Королева Испании промахнулась с выбором белья: курьезные фото

Королеву Летицию в Испании считают настоящей иконой стиля, ведь каждый ее образ всегда выглядит эффектно и подчеркивает стройность жены Филиппа VI. Однако даже знаменитые люди могут допустить ошибку и попасть в неприятную ситуацию из-за нарядов.

Так, для публичного выхода на форуме по борьбе с раком Por Un Enfoque Integral в Мадриде Летиция надела черную кофту с высокими ботфортами на каблуках в тон и коричневой юбкой-миди, которая стала акцентом в образе.

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Однако королева промахнулась и выбрала неправильную белье – светлое под темную одежду. Поэтому тонкая ткань стала просвечиваться от вспышек фотокамер, из-за чего все гости смогли рассмотреть бюстгальтер 46-летней жены короля Филиппа VI.



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images