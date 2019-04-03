Королева Испании выбрала элегантный образ для публичного выхода: фото

14 Читати новину українською
Королева Летиция
Королева Летиция / www.gettyimages.com

По-королевски изысканно: Ее Величество Летиция в очередной раз очаровала мир своим нарядом. Королева Испании одела брюки с блузкой, которые выглядели непревзойденно.

Очаровательная Летиция уже давно считается своеобразной иконой стиля в Испании. Каждый ее публичный выход потрясает общественность удачно подобранным нарядом и изящными украшениями. Это она успешно продемонстрировала во время анонсированного мероприятия, посвященного вопросу психологического здоровья нации.

Читайте также: Весенний образ: королева Елизавета II ошеломила ярким нарядом

Для выхода 46-летняя королева выбрала черную блузку в белый горох и классические брюки с завышенной талией. Наряд имел металлические вставки, что придало облику Летиции молодежности. Свой образ монарх дополнила туфлями-лодочками и кожаным клатчем.

Не забыла королева Испании и про украшения. Из своей немалой ювелирной коллекции Летиция выбрала лаконичные серьги с бриллиантами. Стильная укладка волос и макияж с акцентом на глаза добавили элегантности в ее look.

Королева Летиція у Мадриді
Королева Летиция в Мадриде / Getty Images

Стоит отметить, что в таком скромном элегантном наряде королева Летиция пришла в штаб-квартиру Агентства EFE в Мадриде. Там Ее Величество не только поразила всех своим стилем, но и приняла участие в обсуждении важных социальных вопросов.

Королева Іспанії
Королева Испании / Getty Images

blog_ava
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты: видео
сегодня
4568
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
сегодня 11:16 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 455
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1012
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
1 апреля 14:17 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
327
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
1 апреля 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 3885
Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
31 марта 19:11 Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
5266
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук