Королева Испании засветила бюджетную юбку от масс-маркета: яркие фото

50 Читати новину українською
Королева Испании засветила бюджетную юбку от Massimo Dutti
Королева Испании засветила бюджетную юбку от Massimo Dutti / www.gettyimages.com

Представители королевских семей все чаще пытаются показать общественности, что их роскошные образы можно с легкостью повторить. В частности, испанская королева Летиция на днях засветилась в эффектной юбке из масс-маркета.

Испанский монарх Филипп VI и его очаровательная жена Летиция на днях посетили запланированное светское мероприятие. Королевская чета приняла участие в выставке FITUR, которая прошла в Мадриде.

Читайте также: Королева Испании Летиция примерила бюджетную юбку за 360 гривен: фото

Для публичного выхода Летиция выбрала серую меди-юбку от масс-маркета Massimo Dutti. Такой клетчатый наряд, согласно официальным страницами бренда, стоит 40 евро. Свой образ королева Летиция дополнила белой блузой с прозрачными рукавами, горчичными туфлями на каблуках и сумкой-клатчем.

Королівське подружжя Іспанії на світському заході
Королевская чета Испании на светском мероприятии / Getty Images

По традиции, королева Летиция сделала легкий макияж в нюдових тонах. Она завершила свой элегантный look идеальной укладкой волос и лаконичными украшениями.

Король Філіп VI з дружиною Летицією

Король Филипп VI с женой Летицией / Getty Images

Ефектний образ королеви Іспанії
Эффектный образ королевы Испании / Getty Images

Бюджетний look королеви Летиції
Бюджетный look королевы Летиции / Getty Images

Королева Летиція в Мадриді
Королева Летиция в Мадриде / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Balmain поражает: чем запомнился самый эпатажный показ в Париже - фото
сегодня 15:03 Balmain поражает: чем запомнился самый эпатажный показ в Париже - фото
40
Тренды детской литературы в 2019 году
сегодня 12:55 Тренды детской литературы в 2019 году
31
Вдохновение от Givenchy: эффектные образы в коллекции весна–лето 2019
23 января 17:01 Вдохновение от Givenchy: эффектные образы в коллекции весна–лето 2019
90
Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор
23 января 14:21 Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор
2
Даутцен Крус – 34 года! Пятерка самых привлекательных образов супермодели
23 января 11:00 Даутцен Крус – 34 года! Пятерка самых привлекательных образов супермодели
Юлія Девда 412
Карл Лагерфельд впервые не вышел на подиум: чем запомнился показ Chanel
22 января 21:02 Карл Лагерфельд впервые не вышел на подиум: чем запомнился показ Chanel
354
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук