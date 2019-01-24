Королева Испании засветила бюджетную юбку от масс-маркета: яркие фото

Представители королевских семей все чаще пытаются показать общественности, что их роскошные образы можно с легкостью повторить. В частности, испанская королева Летиция на днях засветилась в эффектной юбке из масс-маркета.

Испанский монарх Филипп VI и его очаровательная жена Летиция на днях посетили запланированное светское мероприятие. Королевская чета приняла участие в выставке FITUR, которая прошла в Мадриде.

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Для публичного выхода Летиция выбрала серую меди-юбку от масс-маркета Massimo Dutti. Такой клетчатый наряд, согласно официальным страницами бренда, стоит 40 евро. Свой образ королева Летиция дополнила белой блузой с прозрачными рукавами, горчичными туфлями на каблуках и сумкой-клатчем.



Королевская чета Испании на светском мероприятии / Getty Images

По традиции, королева Летиция сделала легкий макияж в нюдових тонах. Она завершила свой элегантный look идеальной укладкой волос и лаконичными украшениями.

Король Филипп VI с женой Летицией / Getty Images



Эффектный образ королевы Испании / Getty Images



Бюджетный look королевы Летиции / Getty Images