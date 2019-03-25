Королева Летиция очаровала нежным образом на встрече в Аргентине

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Королева Летиция
Королева Летиция / Getty Images

Испанская королева вместе со своим супругом Филиппом VI прибыли в Аргентину с трехдневным визитом накануне, 24 марта. Королевская чета откроет Международный конгресс испанского языка. Для появления перед аргентинскими поклонниками Летиция выбрала стильное платье пастельного оттенка.

Восьмой Международный конгресс испанского языка (CILE) откроет король Филипп VI и его супруга Летиция в среду, 27 марта. Однако в рамках тура супруги прибыли в Буэнос-Айрес раньше на несколько дней, чтобы провести ряд официальных мероприятий. Так, для появления перед аргентинскими поклонниками королева Летиция выбрала элегантный образ.

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Выбор Ее Величества пал на стильное платье от Hugo Boss. Нежно-мятный оттенок платья и длина миди добавили незаурядной элегантности королеве, а туго затянутый пояс подчеркнул ее тонкую талию. К сдержанному наряду Летиция выбрала бежевые туфли-лодочки на высоких каблуках и клатч в тон к обуви.

Королева Летиція
Королева Летиция и ее муж Филипп VI / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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