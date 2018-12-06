Королева Летиция поразила своим декольте: яркие фото

Испанский икона стиля пришла на светское мероприятие по случаю 40-летия конституции своей страны в изысканном платье. Жена короля Филиппа VI поразила своих поклонников откровенным декольте.

Королева Летиция отмечается во всем мире своим элегантным стилем и утонченным вкусом. На всех королевских приемах она умело подчеркивает свою фигуру, соблюдая при этом сдержанность в выборе своих нарядов.

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На этот раз жена короля Филиппа VI посетила концерт, приуроченный 40-летию конституции Испании. Летиция предстала перед собравшимися гостями торжественного вечера в синем шелковом платье-миди на коротком рукаве с юбкой плиссе. Однако V-образное декольте в платье достигало ниже талии и было прикрыто лишь полупрозрачной тканью. Французское кружево слегка прикрывало прелести королевы. Летиция выбрала замшевые туфли-лодочки на каблуке и клатч в тон к платью. Для такого мероприятия королева выбрала другую прическу и вместо привычной укладки слегка подвернула волос. В ее ушах виднелись массивные серьги с синими бриллиантами в форме капель.



Королева Летиция на концерте в Мадриде / Instagram / @ royal.addicted



Король Филипп VI с женой / Instagram / @ royal.addicted



Королева на праздновании 40-летия независимости Испании / Instagram / @ royal.addicted