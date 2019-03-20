Королева Летиция поразила выходом в платье в стиле "хиппи" с глубоким декольте

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Королева Летиция
Королева Летиция / Instagram / @theborbons_

Для официального выхода в Мадриде жена короля Испании Филиппа VI выбрала легкое платье в стиле бохо. 46-летняя Летиция очаровала поклонников нарядом, поскольку фасон платья изрядно подходил хрупкой королеве.

Королева Летиция является в определенной степени иконой стиля для жителей Испании, поскольку каждым своим выходом она демонстрирует отличный элегантный стиль, в котором всегда присутствуют капля сексуальности. Так, во время очередного светского события поклонники королевы обратили внимание на скромный стиль платья, которое разбавило глубокое V-образное декольте.

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46-летняя Летиция вместе со своим мужем Филиппом VI посетили Национальный музей Прадо накануне 19 марта. Они вручали почетные награды за культурную деятельность, которые выдало Министерство образования, культуры и спорта Испании. Для знаменательного события королева Летиция надела платье в стиле бохо с полупрозрачными рукавами и глубоким декольте от Intropia. К наряду длины миди жена Филиппа VI подобрала туфли-лодочки цвета марсала с открытой пяткой.

королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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