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Королева Летиция совершила изысканный выход

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Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Испании Летиция в очередной раз продемонстрировала свой изысканный стиль во время светского выхода. Образами Ее Величества восхищаются миллионы поклонников по всему миру.

Королева присоединилась к открытию Международного дня безопасного Интернета в Музее королевы Софии в Мадриде. На этом мероприятии она пообщалась с прессой, детьми и другими гостями.

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Ее Величество выбрала для встречи элегантный наряд, который еще раз подчеркнул ее роскошный вкус. На ней была черная блузка с V-образным вырезом декольте и клетчатая асимметричная юбка длины миди. Дополняли образ черные туфли на высоком каблуке. В качестве аксессуара королева Летиция выбрала миниатюрные серьги.

Ее Королевское Величество уложила волосы в простую и аккуратную прическу. Сделала макияж с акцентом на глазах и добавила нежно-розовый блеск на губы.

Королева Летиція
Изысканная королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиція
Испанская королева Летиция / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Стиль и мода LifeStyle Летиция, королева Испании
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