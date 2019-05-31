Королева Летиция совершила выход в образе от любимого бренда Меган Маркл: эффектные фото

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Королева Летиция
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

46-летняя испанская королева не знает слова "отдых". Несколько дней подряд Летиция осуществляет немало официальных выходов, для каждого из которого подбирает стильный образ, комбинируя различные бренды. Во время последнего появления Ее Величество сделала акцент на наряде от любимого бренда Меган Макрл.

Герцогиня Сассекская неоднократно появлялась на публике в роскошных платьях и пальто от бренда Carolina Herrera. Со временем немало знатных персон позаимствовали у нее любовь к марке. К примеру, королева Летиция все чаще появляется в нарядах от Carolina Herrera и в пятницу, 31 мая, она снова соединила свой образ с этим брендом.

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Комбинируя марки от дизайнеров разных стран королеве Летиции удалось совместить все в совершенный классический образ, подчеркнув свою элегантность. Она надела белую шифоновую блузу с коротким рукавом от Carolina Herrera, которую красиво заправила в юбку-карандаш из трендового денима. Образ дополнили голубые босоножки, сумка от итальянского бренда Furla и бриллиантовые серьги неординарной формы.

Королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Летиция, королева Испании Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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