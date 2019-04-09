Королева Летиция учит сочетать яркие принты с базовыми вещами: стильный выход испанки

46-летняя королева Испании уже давно очаровала не только жителей своей страны, но и жителей из разных уголков мира. Ее знают как одну из самых стильных персон королевской крови. Так, на днях она в очередной раз продемонстрировала стильный образ, используя тренды последних сезонов.

Недавно Летиция очаровала элегантным образом, который выбрала для официального мероприятия. Она надела темный look, состоящий из блузы в трендовый горох и черных брюк. Однако для очередного выхода, который у нее был запланирован на 8 апреля, она выбрала образ в пастельных оттенках.

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Ее Величество надела total look от немецкого бренда Hugo Boss. На ней была пестрая футболка с принтом в синем и оранжевом тонах. Комплект дополнила бежевая юбка до колен со вставками ярких цветов. Поверх костюма Летиция надела пальто оттенка "кемел", а дополнила образ коричневыми туфлями на толстых каблуках и мелкими украшениями.



Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted