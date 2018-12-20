Королева Летиция в платье свекрови посетила модное мероприятие: яркое сравнение

Испанская икона стиля поражает своих поклонников элегантными нарядами на каждом торжественном мероприятии. На этот раз королева Летиция стала почетной гостьей Национальной премии в индустрии моды, на которую она пришла в платье своей 80-летней свекрови.

19 декабря в главном музее костюма (Museo del Traje), в Мадриде, прошла Национальная премия награждения в области моды (National Fashion awards). На мероприятие было приглашено немало личностей, которые сделали определенный вклад в индустрию, а награждать их пришла жена короля Испании Летиция.

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Первая леди Испании возглавила пятую Национальную церемонию, целью которой было признать достоинства людей, организаций, компаний и других предприятий, которые демонстрируют свое творчество. Королева Летиция поразила выбором наряда для торжественного выхода. Для светского мероприятия, на котором она награждала личностей, которые отличились в модной индустрии, Летиция выбрала платье своей свекрови.

Красное платье с юбкой-плиссе и коротким рукавом мать короля Испании королева София демонстрировала еще в 1980 году, когда посещала Данию с официальным визитом. Невестка Софии Греческой решила повторить ее образ почти через 40 лет. Вероятно, Королева Летиция смогла ярко доказать, что королевский вкус неподвластный времени.



Королева Летиция и мама Филиппа VI София Греческая / Instagram / @letizia_de_princesa_a_reina