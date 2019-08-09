Королева Летиция засветила изысканное белое платье во время семейного выхода на Майорке

Королевская семья Испании проводит свой отпуск на Майорке, однако, в отличие от герцогов Кембриджских, Летиция с мужем и детьми свободно появляется перед камерами даже во время отдыха. Так, накануне во время запланированного выхода Ее Величество засветила изысканный и одновременно простой летний образ.

В первый день августа королевская семья Испании в полном составе отправилась на отдых. Рядом с частным самолетом они позировали перед камерами репортеров в белых нарядах. Похоже, именно этот цвет королева Летиция негласно избрала главным оттенком своего лета-2019. Ведь во время отпуска на Майорке Ее Величество неоднократно демонстрировала подобные total look.

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К примеру, накануне, 8 августа, 46-летняя Летиция вместе с мужем Филиппом VI и их дочерьми провели день в доме-музее Сон Марройч. На территории усадьбы, которую построили в XVI веке, представительница королевской семьи Испании появилась в светлом платье с красивым декольте. Узкий V-образный вырез добавил пикантности ее образу, ведь длина платья и его фасон полностью соответствовали королевским требованиям.

Талию стройной Летиции подчеркнул тонкий пояс в виде веревки, эко-сумка в голубую полоску и босоножки на соломенной платформе. Стоит добавить, что обувь в таком стиле летом часто предпочитает и Кейт Миддлтон.



Королевская семья Испании / Getty Images

Дочери королевской четы надели легкие платья в цветовой гамме белого и голубых оттенков, как и король Филипп VI. Монаршая семья Испании отлично продемонстрировала красивый family look, который можно воспроизвести на курорте.



Королевская семья Испании / Getty Images