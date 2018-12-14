Королева Летиция засветила изысканное платье изумрудного цвета: яркие фото

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Королева Летиция
Королева Летиция / Instagram/ @euro_royals

Король Испании Филипп VI и его супруга Летиция посетили светское мероприятие по случаю юбилея испанской газеты Marca. На торжественный вечер первая леди Испании пришла в элегантном платье зеленого цвета.

Вечером, 13 декабря, в Испании состоялось празднование 80-летия ежедневной газеты Marca. На светском событии, которое проходило в Королевском театре в Мадриде, жена Филиппа VI появилась в элегантном шелковом платье от французского бренда Sandro.

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Поклонники королевы подметили, что платье с V-образным декольте и юбкой-плиссе изумрудного цвета подходили к глазам Летиции. В руке первая леди Испании держала черный клатч от Nina Ricci, к которому подобрала туфли-лодочки в тон от Prada. Как всегда, королева Летиция завершила свой изысканный образ удачно подобранными аксессуарами. Она сделала акцент на длинных серьгах с бриллиантами от испанского бренда Tous.

Королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @euro_royals

Королева Летиція
Жена короля Испании / Instagram / @euro_royals

Королева Летиція
Первая леди Испании в изумрудном платье / Instagram / @euro_royals

Королева Летиція
Королева Летиция выбирает минималистичные украшения / Instagram / @euro_royals

Напомним, недавно королевская семья Испании принимала у себя президента Китая и его жену. На первой официальной встречи первые леди встретились в похожих платьях синего цвета. На следующий день Летиция пригласила жену президента Китайской Республики в Королевский театр, а также на торжественный парад, состоявшийся на главной площади дворца в Мадриде.

 

Теги: Мода Стиль и мода LifeStyle Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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