Королева Нидерландов пришла на официальное мероприятие в кожаных кюлотах: фото

Нидерландская королева Максима сумела поразить своих поклонников эффектным публичным выходом. Ее Величество пришла на официальную встречу в трендовых кожаных кюлотах.

Представители королевских семей, как правило, отдают предпочтение элегантным образам, которые эффектно выделяются в толпе. Ярким примером соблюдения этикета является нидерландская королева Максима, которая любит надевать приталенные платья и роскошные пальто. Однако в гардеробе Ее Величества есть и фэшн-новинки, которые смогут покорить любое светское событие.

Читайте также: Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в платье от Valentino за 11 тысяч долларов: фото герцогини

На днях она это доказала, придя на встречу с предпринимателями платформы Nlgroeit в эффектном образе. Волшебная Максима предстала перед камерами в кожаных брюках-кюлотах сливового цвета и блузке в мелкий горошек. Ее Величество дополнила look туфлями-лодочками, клатчем и украшениями из своей королевской коллекции. Выглядела 48-летняя Максима очень современно и стильно, что отметили и эксперты западных СМИ.



Королева Нидерландов Максима / Фото: Getty Images

И пока поклонники королевы засыпали ее образ комплиментами, в сети вспомнили подобный выход герцогини Кембриджской. Для визита в центр поддержки детям и молодым людям Sunshine House она подобрала монохромный образ, который состоял из классических черных кюлотов и блузы в горох. Видимо, стилисты королевских семей вдохновляются работами друг друга, поэтому и создают подобные образы, которые отмечаются фурором.



Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images