Королева Нидерландов пришла на официальное мероприятие в кожаных кюлотах: фото

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Королева Нидерландов Максима
Королева Нидерландов Максима / www.gettyimages.com

Нидерландская королева Максима сумела поразить своих поклонников эффектным публичным выходом. Ее Величество пришла на официальную встречу в трендовых кожаных кюлотах.

Представители королевских семей, как правило, отдают предпочтение элегантным образам, которые эффектно выделяются в толпе. Ярким примером соблюдения этикета является нидерландская королева Максима, которая любит надевать приталенные платья и роскошные пальто. Однако в гардеробе Ее Величества есть и фэшн-новинки, которые смогут покорить любое светское событие.

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На днях она это доказала, придя на встречу с предпринимателями платформы Nlgroeit в эффектном образе. Волшебная Максима предстала перед камерами в кожаных брюках-кюлотах сливового цвета и блузке в мелкий горошек. Ее Величество дополнила look туфлями-лодочками, клатчем и украшениями из своей королевской коллекции. Выглядела 48-летняя Максима очень современно и стильно, что отметили и эксперты западных СМИ.

Королева Нідерландів Максима
Королева Нидерландов Максима / Фото: Getty Images

И пока поклонники королевы засыпали ее образ комплиментами, в сети вспомнили подобный выход герцогини Кембриджской. Для визита в центр поддержки детям и молодым людям Sunshine House она подобрала монохромный образ, который состоял из классических черных кюлотов и блузы в горох. Видимо, стилисты королевских семей вдохновляются работами друг друга, поэтому и создают подобные образы, которые отмечаются фурором.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Нидерланды Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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