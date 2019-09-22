"Королева ночи" во Львове: как прошел грандиозный концерт Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова 21 сентября дала масштабный концерт во Львове. Невероятная атмосфера и эффектные костюмы – это далеко не все, что запомнится зрителям. Каким было выступление Оли Поляковой – читайте в материале LifeStyle 24.

Как известно, Оля Полякова – одна из самых популярных отечественных блогеров. В сети артистка демонстрирует множество событий из своей жизни, в частности, выступления во время тура "Королева ночи". Поэтому все фанаты поп-звезды имели возможность не только увидеть отчет с грандиозного концерта во Львове, но и подготовку к нему.

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За несколько дней до выступления Оля Полякова опубликовала в сети свой видеоблог, в котором призналась, что посетила Львов задолго до презентации шоу "Королева ночи". Артистка пошутила, что она в этом похожа на свою маму, которая приезжает в аэропорт за 5 часов до вылета. Так и певица решила заранее проверить, как идет подготовка и установка сцены на "Львов Арена".

Не забыла поп-дива и о своих фанатов, дав интервью на радиостанции "Люкс ФМ". Во время общения с журналистами Оля Полякова не скрывала своего восторга от города и даже призналась, что такой теплый прием может быть только во Львове и Харькове. Не обошла вниманием звезда и вопросов о плотном гастрольном графике и десятках выступлений. По ее словам, только зрители дают ей силу организовывать такие масштабные турне.

Мне дает силу любовь зрителей. Потому что они ходят на концерты, хотят смотреть наше шоу, слушать наши песни, все поют. Это прекрасно, когда я читаю комментарии и кто-то говорит: "Никогда не думала, что я знаю все песни Оли Поляковой наизусть". Но так и есть: слушают, не слушают, любят, не любят, а песни все же знают,

– похвасталась Оля Полякова.

Смотрите видеоблог Оли Поляковой, снятый перед концертом во Львове:

Кроме этого, артистка заявила, что концерт во Львове вызвал у нее много волнений. Все потому, что Оля Полякова – единственная поп-певица, которая собрала стадион "Арена Львов". Артистка прокомментировала свой успех, отметив, что, кроме песен, она подготовила потрясающее шоу, которое еще не видели украинцы.

Вам могут не нравиться мои песни. Но я делаю очень красивое шоу, которое должен увидеть каждый украинец,

– заявила она.

И это действительно так! Перед выступлением Оли Поляковой у входа на "Арена Львов" собрались тысячи поклонников, которые с нетерпением ожидали начала шоу. Артистка даже вынуждена была отложить свой выход на сцену на час, чтобы все люди смогли занять свои места. По словам Оли Поляковой, в городе были такие пробки, что не все поклонники смогли вовремя добраться до стадиона.

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Однако ожидания отнюдь не повлияли на атмосферу. Когда "Королева ночи" вышла на сцену, весь стадион взорвался овациями, а масштабы концерта ошеломили сеть.

Перед зрителями Оля Полякова предстала в эффектных образах, которые подчеркивали ее стройную фигуру и потрясающие ноги. Вместе со своим шоу-балетом артистка зажгла на сцене, поразив всех меломанов. Представила артистка и свои лирические песни, в частности, трек "Любовь – это" она исполнила, когда весь стадион включил фонарики на смартфонах.

Не забыла Оля Полякова и о своих ритмичных хитах, которые заставили весь зал прыгать с ней в унисон и подпевать слова. Стоит отметить, что среди зрителей было много детей, ведь перед концертом певица заявила, что для маленьких поклонников до 10 лет вход на стадион будет бесплатным. Поэтому родители смогли совместно со своими потомками потанцевать под любимые песни поп-дивы.

Невероятная атмосфера, потрясающие вокал и танцы, лазер-шоу и медиа-сопровождение – шоу Оли Поляковой во Львове непременно запомнится всем зрителям. А как это было – смотрите в подборке роликов, которые заполонили сеть.