Королева отменила вечеринку к 60-летию принца Эндрю: детали

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Принц Эндрю / Twitter/ @TheDukeOfYork

Принимая во внимание подмоченную репутацию после разоблачения секс-скандала, Елизавета II приняла решение отказаться от шумного празднования дня рождения своего сына герцога Йоркского. Королевская семья отметит праздник за семейным ужином.

На днях Елизавета II объявила об отмене торжества в честь 60-летия герцога Йоркского. Он будет праздновать день рождения в феврале 2020 года. На мероприятии должны были быть представители многочисленных благотворительных организаций, которыми занимался принц. Однако после печально известных событий королева решила отметить годовщину только в семейном кругу. Об этом сообщает британский еженедельник The Sunday Times.

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Причиной отмены вечеринки может служить отказ от монарших обязанностей принца Эндрю в связи с фигурированием его имени в резонансном деле. Это серьезный удар по репутации королевской семьи.


Королевская семья / Instagram / @ theroyalfamily

20 ноября герцог Йоркский подал официальное заявление, в котором отметил, что хочет "отойти от своих общественных обязанностей в ближайшем будущем". По словам герцога Йоркского, обстоятельства, которые имеют отношение к его прежней дружбе с Джеффри Эпштейном, стали большим препятствием в работе семьи и благотворительных организаций, которые он поддерживает.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Секс-скандал Елизавета II Королівська сім'я
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