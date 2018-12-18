Королева Рания демонстрирует, как носить главный цвет 2019 года: яркие фото

В воскресенье, 16 декабря, возле столицы Иордании жена Абдаллы II зажигала главную елку города. На торжественное событие королева Рания выбрала пальто и свитер кораллового цвета, который назвали главным в 2019 году.

Новый снимок в очередном элегантном наряде социально активная королева Рания опубликовала на своей странице в Instagram. Консорт Иордании посетила торжественное зажигание елки вблизи Аммана. В рамках праздника дети пели Рождественские колядки, а еще больше новогоднего настроения добавлял уличный рынок с украшениями и сладостями.

Читайте также: Королева Рания продемонстрировала роскошный образ в Аммане: фото

На праздничном мероприятии икона стиля Иордании предстала в пальто и свитере кораллового цвета, который назвали главным цветом 2019 года, от испанского бренда Маѕѕімо Dutti. Королева Рания неоднократно доказала, что у нее отличное чувство стиля и она обладает уникальным умением сочетать наряды от дизайнеров из разных частей мира. Королева Иордании ярко демонстрирует, как из удачно подобранных вещей можно сочетать различные стили одежды в целостный идеальный образ, даже, если это будет наряд из масс-маркета.

Для хорошего контраста королева надела черные широкие брюки и белую рубашку под свитер. Ее волосы, как всегда, были аккуратно уложены, а на левой руке сверкал массивный перстень.



Королева Рания / Instagram / @queenrania



Жена Абдаллы II на открытии главной елки вблизи Аммана/ New My Royals