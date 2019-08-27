Королева Рания показала идеальный обычный образ для жаркого дня: стильные фото

Иорданская икона стиля неоднократно доказывала миру, что ее вкусу и стилю можно только позавидовать. 48-летняя Рания умеет соблюдать королевский дресс-код и одновременно следить за трендами новых сезонов.

Несмотря на насыщенный график, Королева Рания также активна в социальных сетях, поэтому фотографии из своих свежих выходов оперативно публикует на странице в Instagram.

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Ее Величество опубликовала снимок с очередного мероприятия, которое организовал дворец. Стройная и невероятно харизматичная жена Абдаллы ІІ засветила во время выхода идеальный образ для жаркого летнего дня.

Она надела стильную рубашку голубого цвета асимметричной длины. Чтобы подчеркнуть свою фигуру, она зафиксировала на талии широкий соломенный пояс с тонкой кожаной полоской. Из-под длинной блузы были видны широкие белые классические брюки, а образ дополнили солнцезащитные очки и кожаная сумка на плече.



Королева Рания / Instagram / @queenrania

А накануне королева Рания показала отличный образ даже для тех, кто не является членом правящей семьи. Она посетила иорданских дизайнеров, участвующих в Неделе моды, в черной футболке с красивым принтом и голубой юбке-плиссе.



Королева Рания / Instagram / @queenrania