Королева Рания поразила выходом в необычном тренче: яркие фото

48-летняя королева Иордании уже давно считается одной из самых стильных представителей королевских семей во всем мире. Жена Абдаллы II следует за самыми горячими трендами моды, однако всегда добавляет изюминку, которая напоминает о ее "модном почерке".

Недавно королева Рания поразила своим появлением в Елисейском дворце на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Для официальной встречи в Париже иорданская икона стиля выбрала эффектное кожаное платье. Однако стоит отметить, что в подавляющем большинстве 48-летняя Рания выбирает наряды с этническим стилем, а также любит вышиванки.

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Однако на днях королева Иордании превзошла саму себя. Прислушиваясь к стилистам, которые не прекращают говорить о популярности тренчей, Ее Величество решила акцентировать внимание именно на этой верхней одежде. И она не ошиблась.

Белый тренч с шифоновой тканью на рукавах, сквозь которую виден рукав светлого платья, и атласные лацканы только подчеркнули смуглость королевы Рании.

Стоит добавить, что жене Абдаллы II, как всегда, удалось привлечь внимание к деталям своего образа. Так маленькая желтая сумка на плече и серебряно-желтые туфли-лодочки на каблуке стали отличным дополнением. А спрятать лицо от палящего солнца королеве Рании помогли стильные солнцезащитные очки.



Королева Рания / Instagram / @ the.lady.official



Королева Рания / Instagram / @ the.lady.official