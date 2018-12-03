Королева Рания посетила иорданский университет в платье Zara: фото

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Королева Рания
Королева Рания / www.newmyroyals.com

Ее Величество королева Иордании встречалась с выпускной коллегией Академии педагогов королевы Рании (QRTA). Для официальной встречи с учителями иорданская икона стиля надела платье от бренда, который считается масс-маркетом.

Королева Рания славится своими выходами в элегантных нарядах и отличным чувством стиля. На светских мероприятиях она появляется в изысканных платьях или удачно сочетающихся рубашках и юбках.

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Для встречи с выпускной коллегией Университета имени королевы Рании она выбрала платье синего цвета от бюджетного бренда Zara.

Любимая длина, сдержанный стиль, небольшое декольте и длинным рукавом – все как для королевы Рании. Тонкую талию подчеркивает черный пояс из ткани, а на шее королевы сверкает небольшое колье из треугольных бриллиантов. Дополнили образ синие туфли-лодочки на каблуке и черный клатч.

 

Королева Ранія
Королева Рания в платье от Zara / Instagram / @harpersbazaararabia

Королева Ранія
Королева Рания посетила Академию педагогов королевы Рании(QRTA) / New My Royals

Королева Ранія
Королева Рания в платье от Zara / Instagram / @harpersbazaararabia

Королева Ранія
Королева Рания посетила Академию педагогов королевы Рании (QRTA) / New My Royals
 

Теги: LifeStyle Мода Иордания
Источник: 24 канал
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