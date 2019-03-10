Королева Рания украсила обложку Harper's Bazaar: эффектные фото
Жена короля Иордании Абдаллы II, Рания, снялась для обложки популярного глянца Harper's Bazaar Arabia. Королева позировала перед камерой в элегантном пальто и классическом костюме.
Королева Рания украсила обложку мартовского номера Harper's Bazaar Arabia. Анонс съемки представители глянца опубликовали на официальной странице в Instagram.
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Жена Абдаллы II позировала перед камерой британского фотографа Alexi Lubomirski в элегантном бежевом пальто, которое подчеркивало ее тонкую талию, а также в классическом наряде – белой рубашке и черных брюках. Локациями для съемки стали поле, лужайка, посреди которой стояло большое дерево, и помещение с мраморными стенами.
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Источник: LifeStyle 24
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