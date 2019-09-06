Королева R'n'B Ники Минаж завершает музыкальную карьеру: известна причина

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Ники Минаж завершает карьеру певицы
Ники Минаж завершает карьеру певицы / Instagram / @nickiminaj

Популярная и эпатажная рэп-исполнительница Ники Минаж заявила, что уходит со сцены. 36-летняя звезда, которая имеет миллионы поклонников во всем мире, откровенно рассказала, что послужило поводом для такого решения.

Соответствующее заявление она разместила на своей официальной странице в Twitter. Ники Минаж призналась, что старается все свое время посвятить семье, а с вокальной карьерой это ей дается нелегко.

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Я решила уйти на пенсию и посвятить себя семье... Обращаюсь к поклонникам: поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь,
– отметила Ники Минаж.

В конце лаконичного обращения рэпер добавила, что ее недоброжелатели будут счастливы от такого решения. Вероятно, Ники Минаж намекала на свою коллегу Cardi B, с которой имела многочисленные конфликты. В частности, на Неделе моды в Нью-Йорке Ники получила от оппонентки туфлей в голову за ее постоянные травли во время встреч.

Что известно о личной жизни Ники Минаж

Скандальные отношения Ники Минаж неоднократно оказывались на первых полосах таблоидов. Все потому, что избранник артистки – Кенни Петти, который был осужден за попытку изнасилования 16-летней девочки. После судебного рассмотрения дела мужчину осудили на срок от 18 до 54 месяцев заключения. Решение служители Фемиды приняли в 1995 году.

И это не единственное скандальное дело, в котором фигурировал Кенни Петти. В 2002 году он выстрелил в живот Лемонту Робинсону. От полученных травм мужчина скончался в больнице, а бойфренд Ники Минаж во второй раз попал в тюрьму. Его приговорили к 10 годам, на волю Кенни Петти вышел досрочно.

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После обнародования этой информации в СМИ, хэйтеры засыпали реппершу сообщениями. Люди пытались повлиять на роман артистки и как-то защитить ее. Однако на такую активность Ники ответила довольно резко, став на защиту своего любимого.

Ему было 15, ей 16... они были в отношениях. Но успокойся, Интернет. Вы все не можете управлять моей жизнью. Вы даже своей управлять не можете,
– заявила певица.

Хотя пара официально не узаконила свои отношения, в феврале 2019-го Ники Минаж впервые заговорила о ребенке. Звезда опубликовала ролик с любимым, признавшись, что ее бойфренд хотел бы иметь отпрыска. Да и сама Ники не против стать мамой, о чем намекнула в одном из шоу.

Что касается вокальной карьеры, то Ники Минаж выпустила 4 студийные пластинки, которые отличились немалым успехом в мире. Рэпер записала треки с популярными артистами и может похвастаться престижными премиями: American Music Award, BET Award, Billboard Music Award, American Music Award и др.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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