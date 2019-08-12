"Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы

Успешная юрист, жена, мать, и ее поступки, которые зачеркивают все заслуги.

Датский фильм об отношениях, которые не должны были произойти, заслужил на фестивале "Сандэнс" приз зрительских симпатий. 42-летняя Май эль-Туки постепенно и методично забирала у зрителя причины оправдать героиню ее фильма, вплоть до момента, когда это желание не исчезло. "Королева сердец" – не очередное кино о романе. Это фильм, который останется в памяти истории, будто бы подсмотреть сквозь незашторенные окно, на первый взгляд, счастливой датской семьи.

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"Королева сердец": официальный кадр из фильма

Анна – адвокат-совладелица юридической фирмы и мама близняшек. Ее муж Питер работает врачом и кроме общих с Анной дочерей имеет сына от предыдущего брака. Именно из проблемного сына, который внезапно переезжает в отцовский дом, начинается рассказ о сломанном моральном компасе взрослой женщины.

"Королева сердец" можно было бы перевести с оригинального названия как "Червовая королева". Та самая, которая приходит на ум при упоминании истории Алисы в Стране Чудес и хочет рубить всем головы. Только в отличии от детской сказки, в фильме Май эль-Туки все по-взрослому, включая головы. Символично, что Анна каждый вечер читает дочерям перед сном "Алису в Стране Чудес", подчеркивая этим задумку для названия фильма.

За 2 часа впечатление зрителя об Анне меняется, тогда как другие персонажи фильма продолжают смотреть на женщину теми же глазами. И зритель понимает, что оказавшись на месте обманутых, так же верил бы "Червовой королеве". Это разрушает все более слабые порывы сострадания к женщине. Она не хотела тяжелых последствий, но, когда мысли догнали реальность, то Анна уже не могла изменить позицию. И это бремя будет болеть и уничтожать ее изнутри. Оправдания закончились.



"Королева сердец": официальный кадр из фильма

Мотивы героев "Повелительницы сердец" остаются загадкой, которую не разглядеть сквозь приоткрытое зрителю окно. У нас остается намек на то, что Анна когда почувствовала на себе сексуальное насилие и с тех пор занимается юридической помощью для пострадавших от подобных случаев. В то же время, женщина усиливает то, против чего выбрала бороться. Такая многоликая королева.

Фильм психологически интересный и в определенном смысле непростой. Он не говорит о типичном опыте, а скорее выбирает один из тяжелых случаев, акцентируя на том, насколько неисправимым и пагубным может быть потакание своим худшим желаниям.

Королева сердец смотреть трейлер фильма онлайн

Рейтинг на IMDb – 7,8. А при походе в кинотеатр помните о том, что кино рекомендуют смотреть только совершеннолетним.

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Все фото: IMDb