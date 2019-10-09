Королева уличного стиля: Кейт Миддлтон появилась в оливковых кюлотах на улицах Лондона

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

В среду, 9 октября, герцогиня Кембриджская посетила музей естествознания в Лондоне в стильном образе, который потряс всех поклонников королевской семьи.

Как пишет издание Daily Mail, супруга принца Уильяма примерила наряды демократичных марок: кюлоты оливкового цвета от Jigsaw стоят 159 долларов. Дополнила свой образ Кейт бордовой водолазкой из коллекции Warehouse стоимостью 47 долларов.

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Миддлтон также выбрала туфли на устойчивых каблуках от Tod's за 431 доллар. Самым дорогим элементом в образе герцогини Кембриджской стала сумка от Channel, которая стоит около 3700 долларов.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Миддлтон посетила научный Центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, что находится в Лондонском музее естествознания, покровителем которого является супруга принца Уильяма с 2013 года.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Известно, что в научном Центре биоразнообразия Анжелы Мармонт сотрудники организации помогают идентифицировать диких животных и исследуют 80000 видов представителей дикой природы, которые открыты на сегодняшний день в Великобритании.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Лондон
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