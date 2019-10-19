Королева выбирает пламенный красный: 38-летняя Бейонсе показала горячий образ

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Певица Бейонсе всегда знает, как привлечь к себе внимание. В пятницу, 18 октября, звезда продемонстрировала потрясающий красный ансамбль, который сразу стал популярным среди пользователей сети.

На новых снимках, которые Бейонсе опубликовала на своей странице в инстаграме, она появилась в сексуальном блестящем платье яркого красного цвета. Платье из коллекции Sol Aangelann стоит около 5 тысяч долларов.

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Наряд длины макси также пикантно подчеркнул ноги артистки глубоким разрезом от бедра. На снимках знаменитость позирует с красными очками, линзы которых также украшены стразами.

Звезда "Короля Льва" собрала волосы в пышный высокий хвост и дополнила look насыщенным макияжем в коричневых оттенках.

Завершили горячий образ Бейонсе прозрачные блестящие туфли-лодочки на высоких каблуках. Звезда решила никак не подписывать горячие снимки, ведь они все говорят сами за себя.

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Стиль и мода Новости LifeStyle LifeStyle Бейонсе
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