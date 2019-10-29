Королевская классика и голливудский шик: Энистон и Уизерспун пришли на премьеру своего шоу

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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Instagram / @extratv

Совместный проект известных голливудских актрис Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун будет доступен к просмотру уже 1 ноября. Так, накануне премьеры "Утреннего шоу" звезды посетили допремьерный показ.

Допремьерный показ первой серии "Утреннего шоу", которая выйдет на стриминговом сервисе Apple+ 1 ноября, состоялся накануне, 28 октября, в Нью-Йорке.

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На красной дорожке одного из крупнейших культурных центров Нью-Йорка засветились главные героини будущего проекта Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Для появления на светском мероприятии обе актрисы выбрали наряды черного цвета, которые отличались лишь стилем. 50-летняя Дженнифер Энистон выбрала вечернее платье элегантного кроя с открытыми плечами, но закрытым декольте. А вот ее коллега, 43-летняя Риз Уизерспун отдала предпочтение коктейльному платью, декорированному черными и золотыми пайетками.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Instagram / @reesewitherspoon

Что известно о сериале "Утреннее шоу"?
Телепрограмма снята по мотивам известного американского шоу Good Morning America, а также на книге журналиста CNN Брайана Стелтера Тор of the Morning.

Над съемками работала команда Apple, поэтому два сезона, в каждом из которых будет по 10 серий, выйдут на их стриминговом сервисе. О съемках шоу стало известно в июле 2017 года. И только 1 ноября 2019 года фанаты актрис увидят их совместный проект.

По сюжету сериала, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон сыграют двух ведущих, которые будут бороться за место на канале после увольнения их коллеги, которого сыграет Стив Карелл.

Смотреть трейлер сериала "Утреннее шоу": видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Риз Уизерспун Дженнифер Энистон Стиль и мода
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