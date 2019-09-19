Королевская роскошь: Летиция предстала перед публикой в белоснежном платье

Испанская королева Летиция может похвастаться невероятным гардеробом. Это она в очередной раз доказала, продемонстрировав роскошный белоснежный образ во время публичного выхода.

В среду, 18 сентября, состоялось торжественное открытие нового сезона в Королевском театре Мадрида. На светское мероприятие пригласили королевских патронов – испанского монарха Филиппа VI и его очаровательную жену Летицию. И хоть график знаменитой супружеской пары крайне насыщен, они все же приняли участие в событии.

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Королева Испании, как всегда, сумела ошеломить общественность на фотокруге. Для публичного выхода Летиция выбрала роскошное белоснежное платье с разрезом на ноге. Наряд Ее Величество выбрала из коллекции испанского бренда Lola Li, а вот туфли-лодочки королева подобрала из линии обуви Manolo Blahnik. Образ знаменитая испанская красавица дополнила черным клатчем и бриллиантовыми украшениями из королевской коллекции.



Король и королева Испании / Фото: Instagram / @teatro_real

В испанских СМИ уже успели отметить, что Летиция выбрала довольно смелый наряд, что крайне редко позволяет себе королева. А вот насчет макияжа, то Ее Величество решила не экспериментировать и отдать предпочтение легкому дневному make-up с акцентом на глаза. Более официальный стиль королеве придала лаконичная прическа.



Потрясающий образ Летиции / Фото: Instagram / @queenletizia

Королевская чета не только пообщалась с представителями театра, но и приняла участие в просмотре оперного спектакля "Дон Карло". Филипп VI и Летиция заняли особые места в специальном ложе, что выглядело очень эффектно на фото.



Королевская семья Испании в театре / Фото: Instagram / @teatro_real