Королевская семья готовится к Хеллоуину: Кейт Миддлтон купила детям костюмы в местном магазине

1 Читати новину українською
Герцоги Кембриджские с детьми
Герцоги Кембриджские с детьми / Instagram / @kensingtonroyal

Герцоги Кембриджские вместе с детьми будут проводить осенние каникулы в загородном доме в Норфолке. Накануне, 25 октября, Кейт Миддлтон была замечена в местном магазине. Она покупала детям костюмы на Хэллоуин.

Об обычном походе герцогини Кембриджской в местный супермаркет сообщает издание People.

Читайте также: Холодная война сводных принцесс: что случилось между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Также в источнике говорится, что королевская семья уехала на первые каникулы с начала учебного года в свое поместье в Норфолке. А о встрече с Кейт Миддлтон в магазине Sainsbury's сообщил местный житель.

Она была с Шарлоттой и Джорджем. Они рассматривали костюмы для Хэллоуина. Ее охранник следил за тем, чтобы никто их не фотографировал. Мне удалось сделать снимок, когда она стояла на кассе самообслуживания. Я не знаю, что она купила, но мне кажется, она приобрела что-то к Хэллоуину для своих детей,
– рассказал очевидец.

Стоит отметить, что поход за продуктами для Кейт Миддлтон – привычное дело. Ее неоднократно замечали в супермаркетах с пакетами и в будничных нарядах вместо королевских образов.

Кейт Міддлтон з принцом Луї
Кейт Миддлтон с принцами Луи и Джорджем / Instagram / @princegeorgecharlottelouis

blog_ava
Каково состояние воздуха в Киеве сейчас: смог не отступает
сегодня
4809
Автор: Марта Вересюк
Теги: Королівська сім'я Кейт Миддлтон LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
сегодня 10:24 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
17
Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
сегодня 09:30 Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
289
Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
25 октября 19:56 Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
33
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
25 октября 17:02 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
Квітослава Туз 11290
Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
25 октября 09:34 Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
Анастасія Манюхіна 395
Новости
Больше новостей
Залиште відгук