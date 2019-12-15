Королевская семья Испании презентовала официальную рождественскую открытку

В мире активно готовятся к новогодне-рождественским праздникам. В больших городах уже устанавливают елки, а знаменитости публикуют снимки праздничного декора своих жилищ. А вот у королевских семей традиции несколько другие: в сети они один за одним публикуют официальные рождественские фото, демонстрируя особую идиллию.

Традицию не обошли вниманием представители испанской монархии. Принц Филипп VI и его очаровательная жена Летиция устроили праздничную фотосессию в одной из резиденций. К семейному снимку привлекли и принцесс Софию и Леонор.

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Ее Величество решила не демонстрировать королевскую роскошь, выбрав для съемки довольно будничные, но утонченные вещи. Перед камерой королева Летиция предстала в стильном тренче синего цвета, который считается главным трендом сезона. Лаконичные украшения, идеальная укладка волос и макияж завершили рождественский образ знаменитой испанки.

Своих дочерей королева тоже одела в тренчи. Однако для девочек Летиция подобрала светлые цвета, которые соединила со штанами и кофтами. Вероятно, таким образом король Филипп VI и Летиция стремились продемонстрировать открытость к народу и простоту будней.



Рождественская открытка королевской семьи Испании / Getty Images

Известно, что это не единственное рождественское фото королевской семьи Испании. На другом снимке изобразили 81-летних королеву Софию и короля Хуана Карлоса. Супруги возглавляли монархию до 2014 года, после чего отреклись от престола в пользу старшего сына Филиппа VI. В знак уважения к родителям действующий король решил сделать отдельную открытку с их совместным фото.

По традиции, рождественские изображения облетят весь мир. Испанские монархи пришлют праздничные поздравления своим коллегам и мировым лидерам, а также отдельным сторонникам, которые также поздравили их. Кроме этого, рождественские открытки поступят в продажу, а все вырученные средства передадут на благотворительность.



Вторая рождественская открытка испанской монархии / Getty Images