Королевская семья Испании презентовала официальную рождественскую открытку
В мире активно готовятся к новогодне-рождественским праздникам. В больших городах уже устанавливают елки, а знаменитости публикуют снимки праздничного декора своих жилищ. А вот у королевских семей традиции несколько другие: в сети они один за одним публикуют официальные рождественские фото, демонстрируя особую идиллию.
Традицию не обошли вниманием представители испанской монархии. Принц Филипп VI и его очаровательная жена Летиция устроили праздничную фотосессию в одной из резиденций. К семейному снимку привлекли и принцесс Софию и Леонор.
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Ее Величество решила не демонстрировать королевскую роскошь, выбрав для съемки довольно будничные, но утонченные вещи. Перед камерой королева Летиция предстала в стильном тренче синего цвета, который считается главным трендом сезона. Лаконичные украшения, идеальная укладка волос и макияж завершили рождественский образ знаменитой испанки.
Своих дочерей королева тоже одела в тренчи. Однако для девочек Летиция подобрала светлые цвета, которые соединила со штанами и кофтами. Вероятно, таким образом король Филипп VI и Летиция стремились продемонстрировать открытость к народу и простоту будней.
Рождественская открытка королевской семьи Испании / Getty Images
Известно, что это не единственное рождественское фото королевской семьи Испании. На другом снимке изобразили 81-летних королеву Софию и короля Хуана Карлоса. Супруги возглавляли монархию до 2014 года, после чего отреклись от престола в пользу старшего сына Филиппа VI. В знак уважения к родителям действующий король решил сделать отдельную открытку с их совместным фото.
По традиции, рождественские изображения облетят весь мир. Испанские монархи пришлют праздничные поздравления своим коллегам и мировым лидерам, а также отдельным сторонникам, которые также поздравили их. Кроме этого, рождественские открытки поступят в продажу, а все вырученные средства передадут на благотворительность.
Вторая рождественская открытка испанской монархии / Getty Images