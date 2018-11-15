Королевская семья Монако гостит у Бриджит Макрон: трогательные фото

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Бриджит Макрон
Бриджит Макрон / Instagram/ @hshprincesscharlene

Королевская семья Монако посетила резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Бриджит Макрон. 65-летняя первая леди тепло встретила и приняла почетных гостей.

Как сообщают иностранные СМИ, члены королевской семьи Монако князь Альбер II и его жена Шарлин посетили Францию с официальным визитом, чтобы отметить 100-летие окончания Первой мировой войны. Однако запланированными мероприятиями гостевание не закончилось. Вместе с Бриджит Макрон княгиня Шарлин и ее дети посетили Елисейский дворец и весело провели время.

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Во время совместной прогулки фотограф сделал несколько фотографий, которые растрогали сеть. Перед камерой приветливая и улыбающаяся Бриджит Макрон играет с 3-летними близнецами – принцессой Габриэлой и принцем Жаком. На фото малышня также играется с собакой первой леди – лабрадором Граффином.

Первая поездка наших близнецов в Париж и чай с мадам Макрон. Спасибо за гостеприимство. Мы любим Париж,
– прокомментировала фото княгиня Шарлин.

Бріджит Макрон та княгиня Шарлін
Бриджит Макрон принимает королевскую семью Монако / Instagram @hshprincesscharlene

Бріджит Макрон, княгиня Шарлін та її діти
Бриджит Макрон, княгиня Шарлин и ее дети / Instagram @hshprincesscharlene

Бріджит Макрон
Бриджит Макрон с принцем Жаком и принцессой Габриэлой / Instagram @hshprincesscharlene
 

Теги: LifeStyle Монако Эммануэль Макрон Новости Франции Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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