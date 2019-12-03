Королевская семья Монако показала официальное рождественское фото

По традиции, перед новогодне-рождественскими праздниками представители королевских семей публикуют официальные фото. Именно эти фотографии появляются на их праздничных открытках, которые распространяются во всем мире. Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен уже презентовали рождественское фото.

Официальный портрет королевской четы появился на их сайте. Князь Альбер II и его очаровательная жена Шарлен позировали перед камерой с детьми – 5-летними двойняшками Габриэлой и Жаком.

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Для фотосессии семья надела праздничный наряд в стиле новогодних праздников. Так, княгиня Монако Шарлен красовалась перед камерой в роскошном изумрудном платье со скромным вырезом. Маленькую Габриэлу Ее Величество одела в белое платье. А вот Альбер и Жак позировали в классических костюмах с галстуком.

Известно, что открытки с изображением королевской семьи Монако поступят в продажу 4 декабря. Все средства от продажи Альбер II и Шарлен передадут на благотворительность. В частности, пара планирует поддержать организации, в которых они являются патронами.



Рождественское фото князей Монако / Прессслужба

В одном из интервью князь Монако признался, что пытается приобщать детей к королевским обязанностям. Таким образом он стремится с детства обучать потомков быть монархами и демонстрировать знание этикета. Во время публичных выходов Гарбриэла и Жак не отходят от знаменитых родителей, и даже в таких условиях дети часто испытывают дискомфорт от чрезмерного внимания.

Иногда им немного неловко, когда они входят в помещение, где за ними с интересом наблюдают другие люди. Были ситуации, когда они, по понятным причинам, совершенно не понимали, что происходит. Поэтому мы должны максимально поддерживать их в подобных случаях,

– рассказал князь Монако.

Кроме этого, Альбер II добавил, что пока берет детей только на те мероприятия, которые не растягиваются на несколько часов. Так князь пытается избежать стресса для его детей.