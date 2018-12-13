Королевская семья Монако презентовала поздравительные открытки с Рождеством: трогательные фото

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Королевская семья Монако: Княгиня Шарлин, ее муж Альбер II и их дети
Королевская семья Монако: Княгиня Шарлин, ее муж Альбер II и их дети / Instagram/ @hshprincesscharlene

Князь Альбер II и его жена Шарлин уже готовы поздравлять с Рождеством своих родных и близких. В сети появились фото праздничных открыток с их изображением, которые просто очаровали милостью.

Фото поздравительной открытки, на которой изображены дети 40-летней Шарлин и 60-летнего Альбера II, княгиня опубликовала на своей странице в Instagram.

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Она находится в сладком предвкушении праздника. Она продемонстрировала свое ожидание в подписи к фото, на котором изображены ее дети.

12 дней до Рождества,
– прокомментировала снимок княгиня Шарлин.

На фото 4-летние близнецы Габриэлла и Жак сидят возле елки на деревянном табурете. Маленькая принцесса одета в настоящий королевский наряд – белое платье, колготы в тон и золотые туфельки. Для Жака родители выбрали более сдержанный наряд, который разбавили спортивной обувью. Сын княгини Шарлин и Альбера II на снимке предстал в белой рубашке, черных брюках и жилетке. Близнецы мило позировали перед камерой, нежно прижавшись друг к другу.

 

Поздравительная открытка с изображением королевской семьи Монако появилась на сайте My New Royals. Для праздничной съемки княгиня Шарлин выбрала длинное красное платье с воротником, а ее муж Альбер II надел серый костюм и белую рубашку. Рядом с королевой и детьми на диване скромно сидела их маленькая собака.

Королівська сім'я Монако
Королевская семья Монако / New My Royals 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Монако
Источник: 24 канал
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