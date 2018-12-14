Королевская семья Норвегии показала свою рождественскую открытку: фото

Перед рождественскими праздниками королевские семьи разных стран фотографируются на семейные открытки. Норвежская семья также не стала исключением.

Ранее британская королевская семья показала трогательные фото с семьями принца Уильяма и Гарри, которые будут использованы в рождественских открытках королевы Елизаветы II.

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Зато норвежская семья провела рождественскую фотосессию в Королевском дворце в Осло.

На открытке изображена королева Соня и король Харальд V, которые сидят на стульях, а рядом стоит их сын кронпринц Гокон с женой, кронпринцессой Метте-Марит со своими детьми – принцессой Ингрид-Александрой и принцем Сверре.