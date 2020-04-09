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Королевская семья поздравила принца Чарльза и Камиллу с 15 годовщиной свадьбы

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Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / Instagram / @clarencehouse

Британская королевская чета принца Чарльза и герцогини Корнуольской празднует 15-ю годовщину свадьбы. После пережитого заболевания коронавирусом принца Чарльза сейчас к монархам приковано особое внимание со стороны общественности.

Известно, что первый наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский, и его вторая жена Камилла Паркер-Боулз поженились 9 апреля 2005 года. Тогда же сын Елизаветы II и уроженка Великобритании узаконили свои отношения после многих лет тайного романа. Для принца Чарльза этот брак стал вторым после принцессы Дианы.

Стоит знать Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары

Представители королевской семьи уже поздравили супругов с романтической датой. На инстаграм странице представителей принца Чарльза и Камиллы в ночь на 9 апреля появилось миловидное фото, которое было сделано вчера, 8 апреля, в предвкушении праздника. На нем влюбленные супруги сидит на крыльце поместья Биркхолл в Шотландии, где они воссоединились после изоляции из-за коронавируса, и держат двух собак – Блубелл и Бет.


Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз накануне 15 годовщины их свадьбы / Instagram / @clarencehouse

Этим же самым фото поздравили супругов и представители семьи Елизаветы II и принца Филиппа в инстаграме, а официальный фотограф королевской семьи оставил в сети архивное фото с пожеланиями всего наилучшего монаршей паре.

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle Звездные свадьбы LifeStyle Королівська сім'я
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