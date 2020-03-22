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Королевская семья трогательно поздравила с Днем матери: архивные фото

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Сегодня, 22 марта, в Великобритании празднуют День матери. Это трогательный и нежный праздник, который добавляет нотки позитива в такое сложное для всей планеты время. По этому случаю представители королевской семьи опубликовали несколько архивных фото и опубликовали трепетные поздравления.

День матери – это шанс в очередной раз поблагодарить своих родных, выразить слова любви и уважения. Неважно, где в этот день находится ваша мама, главное – это внимание и нежные слова. Сейчас мы живем в таком времени, когда не все в состоянии лично поздравить маму. Но, несмотря на пандемию коронавируса, британская королевская семья не забыла о матерях в их день.

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Средства массовой информации наполнены новостями о болезни, которая заполонила мир. В такие моменты хочется видеть как можно больше позитива вокруг. У британцев есть прекрасная возможность отвлечься и уделить время родным людям – матерям.

Семья Ее Величества также поздравила всех с праздником. На инстаграм странице монархов опубликовали архивное черно-белое фото, на котором королева Елизавета II изображена вместе со своей мамой


Елизавета II с мамой, 1951 г. / Instagram / @theroyalfamily

Герцоги Кембриджские также присоединились к поздравлениям и поделились серией уникальных семейных фотографий.

Всем матерям и семьям, которые проводят сегодняшний день вместе и по отдельности. Мы думаем о вас всех в это сложное время,
– говорится в публикации.


Герцоги Кембриджские со своими детьми в Норфолке / Instagram / @kensingtonroyal


Принцесса Диана с принцем Уильямом и принцем Гарри / Instagram / @kensingtonroyal


Кэрол Миддлтон с дочерью Кэтрин / Instagram / @kensingtonroyal


Открытка принца Джорджа для матери по случаю ее праздника / Instagram / @kensingtonroyal

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Великобритания День матери Принцесса Диана Елизавета II Принц Уильям Кейт Миддлтон Королівська сім'я LifeStyle
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