Королевская семья в ярости из-за демарша Меган и Гарри

Западные СМИ продолжают активно обсуждать неожиданное решение Меган Маркл и принца Гарри. Особый акцент – на реакцию королевской семьи.

Реакция издания Le Figaro

Популярное издание Le Figaro уже в заголовке статьи раскрывает карты "Отделения Меган и Гарри: ярость представителей королевской власти".

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"Это уже получило название Megxit ("Мегзит" – как аналогия "Брекзит" – LifeStyle 24). В среду вечером Гарри и Меган обнародовали личное сообщение, в котором объявили, что хотят отступить от своей нынешней роли в королевской семье. "Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву".

"А в конце сообщения говорится, что супруги, вопреки всему, продолжают активно сотрудничать со всеми членами королевской семьи, учитывая принца Чарльза и принца Уильяма, впрочем, в этой семье это привело к эффекту взрыва, поскольку герцог и герцогиня Сассекские никого не поставили в известность о своем решении", – пишет Le Figaro.

"Как сообщил один королевский источник изданию Daily Mail, Елизавета II была "крайне разочарована". Другой источник, близкий к королевской власти, добавил, что члены королевской семьи "шокированы, расстроены и открыто разъяренны действиями этой пары". Все источники, опрошенные британской ежедневной газетой, одинаково убеждены, что супруги "никогда не советовалось в этом резком решении" с королевой и ее окружением".

"Люди сделали для них все возможное. У них была такая свадьба, как они хотели, такой дом, как они хотели, такой офис, как они хотели, столько денег, сколько они хотели, все это они получили при поддержке своей семьи. Чего они еще хотели?" – возмущается один сотрудник офиса Меган и Гарри, уточняя, что их решение, вероятно, было принято совсем недавно, во время их пребывания в Канаде.

Реакция издания Le Monde

Тему семейного раскола смакует и эпатажное издание Le Monde.

"Британская королевская семья играет такую ​​роль в сплоченности Соединенного Королевства, занимает такое важное место в сердцах британцев и в "мягкой силе" их страны на международной арене, душевное состояние и споры Виндзоров нельзя считать мелочами. Объявленное в среду 8 января Гарри, вторым сыном наследника короны Чарльза, и его женой Меган решение о прекращении участия в публичных мероприятиях, то есть в основной деятельности членов королевской семьи, посеяло смятение в Лондоне", – говорится в редакционной статье Le Monde.

"Запах скандала, который сопровождает отделение супругов от монархии, связан с тем, что они не посоветовалось с королевой перед объявлением своего решения. И это может показаться проявлением презрения к королеве в качестве главы государства. А главное, это событие произошло после того, как королевские обязанности снял с себя второй сын королевы, принц Эндрю, на следующий день после обнаружения его близости к американскому сексуальному хищнику Джеффри Эпштейну", – пишет издание.

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"Кризис усиливается еще и из-за объявленного Гарри и Меган разрыва с медийными правилами Букингемского дворца, согласно которым контактировать принято только с ограниченным кругом "королевских корреспондентов", чей более или менее проверенная летопись фактов и поступков Виндзоров составляет их заработок, впрочем способен сделать жизнь членов королевской семьи невыносимой", – отмечает редакция.

"Из-за "расстройства" супружеской пары с Букингемским дворцом вновь подвергается сомнению роль британской таблоидной прессы, – говорится в статье. – Британские таблоиды, которые постоянно освещают то гламурные истории, наполненные восторгом королевской семьей, то слухи о соперничестве между ее членами и разоблачения непомерных финансовых привилегий, которыми они пользуются за счет налогоплательщиков, теперь выливают грязь на супругов, обвиняя их в измене и эгоизме".

Газета Daily Mail, не моргнув глазом, потребовала, чтобы королева "выгнала мошенников с монархии", этих "балованных детей, самозванцев, хищников", которые, по ее мнению, угрожают институту монархии".

"Приход в семью Виндзоров разведенной американки смешанной крови Меган Маркл приветствовался как благо для монархии, которая, чтобы скрыть свой анахронизм, должна была постоянно демонстрировать стремление к модернизации. Стоит отметить, что судьба королевской пары, которая некоторое время была лидером британцев, доказывает всю сложность этой задачи", – заключает Le Monde.