Королевская щедрость: как Елизавета II отблагодарила за спасение дочери Анны

Прошло почти полвека с того времени как боксер Рон Расселл спас от похищения принцессу Анну. Однако лишь сейчас мужчина признался, какую награду за смелость он получил от Ее Величества. Как заверил мужчина, монаршая семья выплатила ему ипотеку тогда, когда он едва сводил концы с концами.

Эксклюзивно для издания Mirror Рон Расселл вспомнил, какой подарок получил от королевы Елизаветы II, когда спас жизнь ее единственной дочери, принцессы Анны. Известно, что от королевской семьи мужчина получил орден за мужество в стенах Букингемского дворца. Тогда благодарная королева сказала спасителю: "Медаль вы получаете из рук королевы, а благодарность – от сердца любящей матери". Однако на этом щедрость Ее Величества не закончилась.

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Всего за 45 лет после трагического инцидента Рон Расселл решился рассказать, что представители британских монархов пришли к нему домой. На то время боксеру в тяжелом весе было 27 лет и его материальное положение было крайне затруднительным. Именно королева Елизавета II в знак благодарности выплатила ипотеку за его дом.



Спаситель принцессы Анны, Рон Расселл с семьей / Mirror

Сейчас Рону Расселлу 72 года и мужчина на грани финансовой катастрофы. Мужчина имеет серьезные проблемы со здоровьем, поэтому не может работать. Медаль за храбрость – единственное, что может обеспечить его будущее. Рон признался, что при других обстоятельствах никогда не смог бы попрощаться с такой почетной наградой. Как предполагают эксперты, на аукционе он сможет выручить около 20 тысяч фунтов стерлингов, что составляет почти 640 тысяч гривен.



Спаситель принцессы Анны, Рон Расселл / Mirror

Что известно о похищении принцессы Анны?

20 марта 1974 года, вечером, 24-летнюю принцессу пытался похитить 26-летний Йен Болл, когда она вместе с мужем возвращалась с благотворительного мероприятия в Букингемский дворец. Мужчина выскочил из машины и открыл стрельбу. Он ранил нескольких людей перед тем, как приблизился к машине Анны и сообщил, что собирается ее похитить.



Принцесса Анна / Instagram / @theroyalfamily

На помощь поспешил бывший боксер Рон Расселл, который случайно стал свидетелем инцидента. Он подкрался к преступнику сзади, ударил его по голове, позволив Анне выбраться из машины и убежать.