Королевская свадьба леди Габриэллы Виндзор: опубликованы официальные фото церемонии

Официальная страница Кенсингтонского дворца пополнилась очередными свадебными фото. На этот раз представители Елизаветы II показали роскошные фото с венчания леди Габриэллы Виндзор и финансиста Томаса Кингстона.

Свадебный бум охватил королевскую семью Великобритании. Вслед за церемониями принца Гарри и Меган Маркл, принцессы Евгении и Джека Бруксбенка к алтарю пошли Томас Кингстон и леди Габриэлла Виндзор – двоюродная племянница Елизаветы II. Свадьба прошла 18 мая 2019 года в часовне Святого Георгия.

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Не прошло и недели после роскошной церемонии, как Кенсингтонский дворец опубликовал официальные фото. Снимки для Томаса Кингстона и леди Габриэллы Виндзор сделал фотограф Хьюго Бернанд. По традиции, пара появилась со своими королевскими родственниками в Виндзорском замке. Кроме этого, молодожены сделали волшебные фото на территории загородной резиденции королевы.



Свадьба леди Габриэллы Виндзор​ / Instagram / @theroyalfamily



Королевская свадьба / Instagram / @theroyalfamily



Церемония свадьбы в Виндзоре​ / Instagram / @theroyalfamily

Что известно о свадьбе леди Габриэллы Виндзор?

После трех лет отношений пара объявила о своей помолвке. Произошло это еще в августе 2018 года. С тех пор леди Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон готовились к торжественной церемонии, на которую пригласили всю королевскую семью.

К алтарю двоюродная племянница Елизаветы II пошла в роскошной кружевном платье от бренда Luisa Beccaria. Образ леди Габриэлла Виндзор дополняла длинной фатой и бриллиантовой диадемой, в которой в свое время выходили замуж ее мама и бабушка. В то же время 44-летний жених предстал перед гостями в элегантном черном смокинге, полосатых брюках, бежевой жилетке, голубой рубашке с белыми воротничками и нежно-розовом галстуке.

Саму церемонию влюбленные решили сделать скромной. На торжественное мероприятие леди Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон решили не приглашать журналистов, поэтому церемонию не транслировали по телевидению. В часовню Святого Георгия и на праздничный ужин молодожены пригласили только самых близких родственников и друзей. Среди них – королева Великобритании со своим мужем принцем Филиппом, родители невесты Майкл Кентский и Мари Кристина фон Рейбниц, герцоги Глостер, Майкл и Кароль Миддлтон, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз, Джеймс Миддлтон с девушкой Элиз Тивнт. Ни герцоги Кембриджские, ни герцоги Сассекские ни посетили свадьбу своей родственницы.