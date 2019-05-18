Королевская свадьба: в Великобритании вышла замуж леди Габриэлла Виндзор

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Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона
Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона / www.gettyimages.com

Почти через год после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на порог часовни Святого Георгия Виндзорского замка ступила новая невеста. Ею стала леди Габриэлла Виндзор – двоюродная племянница Елизаветы II, которая решила соединить свою судьбу с финансистом Томасом Кингстоном.

О своей помолвке новоиспеченная королевская чета сообщила в августе 2018 года, повстречавшись перед этим около трех лет. Для свадебной церемонии 37-летняя невеста выбрала белое кружевное платье от Luisa Beccaria. Ее образ дополняла длинная фата и бриллиантовая диадема-кокошник, в которой в свое время выходили замуж ее мама и бабушка. Ее 44-летний муж в это же время выбрал элегантный черный смокинг, полосатые штаны, бежевую жилетку, голубую рубашку с белыми воротничками и нежно-розовый галстук.

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Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса КінгстонаСвадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона / Getty Images

Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона

Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона / Getty Images

Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона было довольно скромной – без телетрансляции и сотен тысяч поклонников возле замка, но на нее собрались ближайшие родственники и друзья. Следовательно, приглашенными стали королева Великобритании с супругом принцем Филиппом, родители невесты Майкл Кентский и Мари Кристина фон Рейбниц, герцоги Глостерские, Майкл и Кароль Миддлтоны, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюз, Джеймс Миддлтон с девушкой Элиз Тивнт и другие. Относительно принца Уильяма и Кейт Миддлтон, то их на свадьбе не было, а вот принц Гарри, правда, без Меган Маркл, все же пришел на свадьбу родственницы.

Гости королевской свадьбы леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные свадьбы Елизавета II Великобритания Королівська сім'я Королевская свадьба
Источник: LifeStyle 24
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