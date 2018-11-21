Королевские сады в Лондоне украсили к рождественским праздникам: потрясающие фото и видео

Весь мир уже начал подготовку к новогодне-рождественским праздникам. Так, в Лондоне королевские сады Kew Gardens загорелись миллионами огоньков.

Великобритания постепенно превращается в сказочную страну, ведь улицы всех городов украшают праздничными фонариками, которые поражают туристов красотой. Особенно эффектно в этом году будут выглядеть королевские сады Kew Gardens.

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Сеть уже заполонили невероятные кадры из Лондона. По словам очевидцев, десятки тысяч гирлянд украсили крепкие деревья в королевских садах. В то же время фасады зданий превратились в фон для сказочных иллюминаций.

Кроме этого, дизайнеры установили на территории Kew Gardens подвижные лазеры, которые создают потрясающее шоу.

В общем праздничная иллюминация заполонила аллею более чем на 2 километра. Сами же иллюминации и лазерное шоу туристы и британцы смогут увидеть до 5 января 2019 года.

Стоит отметить, что Kew Gardens – одно из самых популярных мест Лондона во время рождественско-новогодних праздников. Сам комплекс состоит из ботанических садов, которые растянулись на 121 гектар. Ежегодно несколько миллионов туристов посещают королевские сады, которые в восторге от коллекции растений, высаженных в комплексе.