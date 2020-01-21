Королевские заработки: внук Елизаветы II снялся в рекламе молока

Королевской семье едва удалось урегулировать скандал в прессе после резонансного заявления герцогов Сассекских, как очередной потомок спровоцировал горячую тему для обсуждения. Старший внук Ее Величества стал главным героем съемок рекламы молока на китайском телевидении, используя свой королевский статус.

В сети появились постеры и рекламные ролики торговой марки Jersey Fresh Milk, которая базируется в Китае и занимается производством молочной продукции. Лицом кампейна стал внук королевы Елизваветы II 42-летний Питер Филлипс, имя которого 15 в списке на престолонаследие.

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Своего сына принцесса Анна пыталась уберечь от чрезмерной публичности и обеспечить ему спокойную жизнь, лишив любых официальных титулов. Однако, как сообщает The Sun, Питер Филлипс все же стремится к публичности и узнаваемости.

Именно поэтому мужчина подчеркнул свою причастность к монаршей семье в рекламе молока, в которой он предстал в английском публичном имении Лонглит. Постеры со стаканом молока в дворцовом интерьере вызвали настоящий ажиотаж в сети.



Питер Филлипс в рекламе молока / The Sun

По идее рекламной кампании Питер Филлипс употребляет молоко Jersey Fresh Milk с детства. Как утверждают инсайдеры, за эти съемки он получил десятки тысяч долларов. Британские СМИ заверили, что использование королевских полномочий для продажи молочной продукции является проявлением неуважения к монаршей семье.

Когда мы были детьми, мы обычно проводили много времени на ферме. В Виндзоре у нас было целое стадо джерсейских коров, мы выросли на их молоке. Оно всегда было очень вкусным и более сливочным, чем другие виды молока,

– заверил покупателей внук Ее Величества в рекламном ролике.