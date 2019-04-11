Королевский апрель: чем особенный этот месяц для британской семьи

52 Читати новину українською
Королевская семья
Королевская семья / Instagram / @chrisjacksongetty

Букингемский дворец готовится к длительным празднованиям. Несмотря на то, что некоторые даты королевская семья отмечает каждый год, нынешний апрель все-таки станет одним из самых особенных для монаршей семьи Великобритании.

С приходом настоящей теплой весны в двери Букингемского и Кенсингтонского дворцов постучалось немало оснований для громких празднований. Несмотря на все даты, которые королевская семья не может не отмечать, они смело могли бы брать отпуск и уделять время только друг другу. Однако государственные дела не ждут, и монаршей семье придется совмещать полезное с приятным.

Читайте также: Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары

Первое шампанское королевская семья Великобритании откупорила на днях, когда принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз праздновали 14-ю годовщину свадьбы.

9 апреля 2005 года сын Елизаветы ІІ и британка из знатного рода поженились после 30 лет тайного романа и осуждений, которые посыпались на них от близких и незнакомцев.

Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / Getty Images

Меньше, чем через две недели, 21 апреля, королева Елизавета II будет праздновать свой 93 день рождения. Также в тот же день католический мир будет праздновать Пасху, а Ее Величество – именины. Несмотря на то, что глава монаршей семьи Великобритании исповедует англиканскую веру, в такой праздничный день она отдаст дань меньшему проценту британских христиан и традиционно посетит церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Королева Єлизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / Getty Images

Через два дня после дня рождения Елизаветы II королевская семья будет отмечать день рождения младшего сына герцогов Кембриджских. 23 апреля принцу Луи исполнится 1 год. И, если все предыдущие годы принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили пасхальные каникулы в своем особняке в узком кругу, то в этом году ожидается шумная вечеринка по случаю первого дня рождения правнука Елизаветы II.

Хрестини сина Кейт Міддлтон і Вільяма
Крестины принца Луи / Getty Images

29 апреля герцоги Кембриджские снова станут героями очередного празднования. Принц Уильям и Кейт Миддлтон отпразднуют "жестяную свадьбу", то есть 8 годовщину по случаю бракосочетания. Именно в этот день в 2011 году они официально стали мужем и женой.

Кейт Міллтон і принц Вільям весілля
Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 29 апреля 2011 года / Getty Images

Также, как ранее сообщалось, апрель может стать особенным месяцем и для принца Гарри и Меган Маркл. Как-то герцогия Сассекская оговорилась о том, что их первенец станет апрельским. А около месяца назад Букингемский дворец сообщил о декретном отпуске 37-летней герцогини.

Принц Гаррі і Меган Макрл
Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @chrisjacksongetty

blog_ava
Главные новости 10 апреля: свежие анализы кандидатов и запрет на товары из РФ
сегодня
4460
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Меган Маркл Елизавета II
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Шазам!": 12-летний парень с магической силой трансформации во взрослого супермена
сегодня 11:30 "Шазам!": 12-летний парень с магической силой трансформации во взрослого супермена
Юлія Ліпенцева 181
Грибной пирог с картофелем – рецепт и советы по приготовлению
сегодня 11:04 Грибной пирог с картофелем – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 49
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
10 апреля 20:02 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
736
Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
10 апреля 18:30 Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
Олена Кандяк 102
Булочки с маком: простой рецепт приготовления
10 апреля 16:48 Булочки с маком: простой рецепт приготовления
Богданна Рибак 117
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук