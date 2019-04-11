Королевский апрель: чем особенный этот месяц для британской семьи

Букингемский дворец готовится к длительным празднованиям. Несмотря на то, что некоторые даты королевская семья отмечает каждый год, нынешний апрель все-таки станет одним из самых особенных для монаршей семьи Великобритании.

С приходом настоящей теплой весны в двери Букингемского и Кенсингтонского дворцов постучалось немало оснований для громких празднований. Несмотря на все даты, которые королевская семья не может не отмечать, они смело могли бы брать отпуск и уделять время только друг другу. Однако государственные дела не ждут, и монаршей семье придется совмещать полезное с приятным.

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Первое шампанское королевская семья Великобритании откупорила на днях, когда принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз праздновали 14-ю годовщину свадьбы.

9 апреля 2005 года сын Елизаветы ІІ и британка из знатного рода поженились после 30 лет тайного романа и осуждений, которые посыпались на них от близких и незнакомцев.



Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / Getty Images

Меньше, чем через две недели, 21 апреля, королева Елизавета II будет праздновать свой 93 день рождения. Также в тот же день католический мир будет праздновать Пасху, а Ее Величество – именины. Несмотря на то, что глава монаршей семьи Великобритании исповедует англиканскую веру, в такой праздничный день она отдаст дань меньшему проценту британских христиан и традиционно посетит церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре.



Королева Елизавета ІІ / Getty Images

Через два дня после дня рождения Елизаветы II королевская семья будет отмечать день рождения младшего сына герцогов Кембриджских. 23 апреля принцу Луи исполнится 1 год. И, если все предыдущие годы принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили пасхальные каникулы в своем особняке в узком кругу, то в этом году ожидается шумная вечеринка по случаю первого дня рождения правнука Елизаветы II.



Крестины принца Луи / Getty Images

29 апреля герцоги Кембриджские снова станут героями очередного празднования. Принц Уильям и Кейт Миддлтон отпразднуют "жестяную свадьбу", то есть 8 годовщину по случаю бракосочетания. Именно в этот день в 2011 году они официально стали мужем и женой.



Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 29 апреля 2011 года / Getty Images

Также, как ранее сообщалось, апрель может стать особенным месяцем и для принца Гарри и Меган Маркл. Как-то герцогия Сассекская оговорилась о том, что их первенец станет апрельским. А около месяца назад Букингемский дворец сообщил о декретном отпуске 37-летней герцогини.



Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @chrisjacksongetty