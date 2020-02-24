Королевский блог: сколько герцоги Сассекские могут заработать благодаря инстаграму

После того, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о намерении получить финансовую независимость, внимание мирового сообщества приковано к состоянию супругов. Только потрясающая популярность личной страницы герцогов в инстаграме может обеспечить им безбедное будущее. Так, стоимость одного спонсорского сообщения оценивают в 85 тысяч фунтов стерлингов – больше 2,5 миллионов гривен.

Решение отойти от королевских полномочий Меган Маркл и принц Гарри обосновывали желанием достичь большей приватности. Однако такой поступок только усилил интерес общественности к супругам. Так, их личная страница в инстаграме, которую герцоги Сассекские использовали для информирования общества, стремительно обрела бешеную популярность.

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Как сообщает издание The Sun, согласно аналитике экспертов, количество фолловеров профиля выросло на десять процентов в течение последнего месяца. Сейчас страница герцогов Сассекских насчитывает более 11 миллионов подписчиков. Такая популярность на просторах социальных сетей вполне может обеспечить потребности семьи.

Всего одно спонсорское сообщение, которое появится в профиле пары, может принести в семейный бюджет 85 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 2,5 миллионов гривен. Стоит заметить, что публикации на странице герцогов Кембриджских оценивают вдвое дешевле.

Как отмечалось ранее, согласно решению королевы Елизаветы II, после весны 2020 года герцог и герцогиня Сассекские не смогут использовать слова Royal Sussex и будут вынуждены переименовать много собственных проектов, среди которых и страница в инстаграме. Супруги, которые больше не представляют Ее Величество, не будут зарабатывать на своей принадлежности к семье британских монархов. Поэтому впереди у Меган и Гарри большой ребрендинг уже существующих и только начатых инициатив.

Стоит напомнить, что уже с апреля Меган Маркл и принц Гарри официально отойдут от королевских полномочий. По просьбе королевы Елизаветы II Меган Маркл и принц Гарри прилетят в Лондон с официальным визитом 9 марта 2020 года, в последний раз выполнив свои королевские обязанности. Вместе с другими представителями британских монархов супруги посетят ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества.