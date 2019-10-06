Королевский гардероб: сколько денег потратила Меган Маркл на одежду для африканского тура

Герцогиня Сассекская Меган Маркл часто становилась жертвой критики из-за баснословных сумм, которые представительница королевской семьи тратит на свои ежедневные образы. 2 октября завершился африканский тур экс-актрисы и принца Гарри. Сколько на этот раз стоил гардероб Меган для поездки – читайте в материале.

Журналисты несколько раз считали стоимость выходов Меган Маркл. К примеру, во время беременности с 6 сентября 2018 года до 11 марта 2019 года герцогиня Сассекская осуществила 75 официальных выходов, надев наряды, общая стоимость которых составляет 630 тысяч долларов.

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Чаще всего суммы, которые тратит Меган, превышают расходы на гардероб герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Поэтому британцы критикуют Маркл еще больше. В прошлом году герцогиня Сассекская отправилась в тур по Австралии, Фуджи, Тонга и Новой Зеландии. Тогда стоимость ее образов составляла 145 тысяч долларов.

Во сколько обошелся гардероб Меган Маркл в африканском туре? Как сообщает издание Daily Mail, супруга принца Гарри потратила не более 5 тысяч долларов.



Меган Маркл посетила местный университет во время тура по Африке / Getty Images

Герцогиня Сассекская надевала простые и удобные платья, рубашки и т. п. Кроме того, Меган повторяла свои старые образы и выходила на несколько событий в одинаковой одежде.



Образ Меган Маркл от Martin Grant в Австралии и Африке / Instagram / @hrhofsussex

Самым любимым фасоном платья Меган Маркл стала рубашка-платье с поясом на талии. Модный эксперт Рошель Уайт поддержала выбор экс-актрисы, ведь такой наряд идеально подходит любой фигуре.



Меган Маркл / Getty Images