Королевский "кэжуал": Меган Маркл засветилась в рваных джинсах от H&M

109 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / Twitter/ @KensingtonRoyal

На деловой встрече со своим новым помощником герцогиця Сассекская предстала в непривычном для членов королевской семьи наряде. Однако Меган Маркл всегда предпочитает руководствоваться собственным вкусом, а не правилам монаршей семьи.

В минувшие выходные Меган Маркл организовала частную встречу со своим новым помощником Кристианом Джонсом. Герцогиня Сассекская обсуждала дальнейшее сотрудничество с пресс-секретарем в одном из итальянских ресторанов Лондона.

Читайте также: Магия волшебной Меган: герцогиня Сассекская необычным способом помогла найти собаке жилье

После деловой встречи папарацци удалось сфотографировать повседневный стиль 37-летней Меган Маркл. Как ранее сообщалось, жена принца Гарри любит покупать одежду от брендов масс-маркета. Так, недавно она посетила свой патронаж в платье за 25 фунтов стерлингов от H&M.

На встречу с новым помощником герцогиня надела темно-синий гольф и пальто в тон. Для соблюдения образа в стиле "кэжуал" она надела светлые джинсы с потертостями на коленях от H&M, к которым обула любимые туфли-лодочки бежевого цвета. Беременная жена принца Гарри скрывала свое лицо за солнцезащитными очками от бренда Виктории Бекхэм, а в ее руках была большая коричневая сумка от Mulberry.

Меган Маркл в джинсах
Меган Маркл в джинсах от H&M / Instagram / @royal.addicted

Меган Маркл
Герцогиня Сассекская встретилась с новым помощником​/ Instagram / @royal.addicted

Меган Маркл в джинсах зустрічался з новим помічним
Беременная Меган Маркл выбирает "кэжуал"​/ Instagram / @royal.addicted
 

Теги: Мода LifeStyle H&M Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
19 января 19:48 Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
499
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 573
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
1210
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 690
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1676
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 460
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук