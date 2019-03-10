"Королевский корги": сюжет и трейлер смешного мультфильма

В воскресенье, 10 марта, в Украине состоялась премьера смешного мультфильма "Королевский корги". История о любимце Елизаветы II известна всем, однако режиссеры решили добавить юмора к ней.

В центре сюжета забавного мультфильма – история домашнего любимца Ее Величества. Маленькая собака породы корги, которая откликается на кличку Рекс, любит дебоширить в Букингемском дворце. Он привык, что может сломя голову бегать по резиденции королевы, круша все на своем пути. Поскольку Рекс является любимой собакой королевы, все шалости он делает без наказания.

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И беззаботная жизнь корги остается позади, когда он случайно теряет из поля зрения свою хозяйку. Пес остался посреди шумных улиц, поэтому вынужден найти возможность вернуться во дворец.

Известно, что экранизировать историю взялся один из известных бельгийских режиссеров – Бен Стассен. Он известен по созданию мультфильмов "Шевели ластами" и "Робинзон Крузо: очень обитаемый остров".

Смотрите украинский трейлер к мультфильму "Королевский корги" (видео):

Смотрите трейлер к мультфильму "Королевский корги" (видео):

Напомним, что в апреле королева Елизавета II потеряла своего последнего домашнего любимца – собаку породы вельш-корги по кличке Уиллоу. Он был прямым потомком корги Сьюзан, подаренной королеве на 18-летие.